Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:50

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 марта, заявил, что вмешается в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией. Нынешний «низкий уровень цен на бензин выгоден американским потребителям, хотя и наносит ущерб нефтяной отрасли», - констатировал он в ходе пресс-конференции в Белом доме, отметив при этом, что Вашингтон стремится сейчас «найти некую золотую середину». Низкие цены на бензин из-за подешевевшей нефти для простого американца – прекрасный подарок к президентским выборам в США, которые уже не за горами, и – дополнительный аргумент голосовать именно за Трампа. Но это лишь одна сторона медали.

Другая же выглядит для Белого дома куда менее оптимистично: обвалившиеся цены сильно бьют по энергетическому рынку самой Америки, Оклахома, Аляска, Техас и Луизиана - эти «нефтяные житницы» Штатов находятся в состоянии, близком к панике. И не то, чтобы сланцевая добыча прекратится, об этом речь не идет, но отрасль вынуждена будет существенно перестраиваться и укрупняться. Что всегда чревато потерями и убытками для средних и мелких производителей – а там ведь и до более масштабного кризиса дело может дойти. Тем более что война цен и бои за доли рынка находится в самом разгаре: вчера стоимость марки Brent составляла примерно до 29, WTI - до 28 долларов за баррель, но Эр-Рияд пошел дальше – Саудовская Аравия решила не мелочиться, сообщив, что поднимет добычу не до 12 млн баррелей, как было заявлено днем ранее, а до 13 миллионов. То есть, на 3,5 миллиона в сутки больше обычного уровня. Кроме того, саудиты объявили десятидолларовых премиях за свою нефть. Проще говоря, они готовы поставлять ее по $18-19 за «бочку». Резонно предполагая таким образом, что после середины апреля покупатели в Европе вообще не будут рассматривать предложения российских трейдеров. А если кто-то и решится – то Эр-Рияд готов будет еще увеличить премию, резервы у него для этого есть, тем более что на его стороне решили выступить и Эмираты, и Ирак, и еще несколько членов агонизирующей ныне ОПЕК.

Найти «золотую середину», разумеется, можно. Но для того, чтобы это сделать – нужно усадить за стол переговоров Москву и Эр-Рияд, чем, собственно, сейчас в Вашингтоне и озаботились, рассматривая сразу две части плана «принуждения к диалогу» Владимира Путина и Мохаммеда бен Салмана, ведь каждая из этих сторон требует индивидуального подхода, каждой – свое. В четверг, 19 марта, влиятельная The Wall Street Journal со ссылкой на хорошо информированные источники в Белом доме сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа изучают возможность введения новых санкций против России – на этот раз именно для того, чтобы принудить ее к возобновлению переговоров с Эр-Риядом, итогом которых должна стать стабилизация цен на нефть. Понятно, что против своего союзника, Королевства Саудовская Аравия, такие меры применяться не будут – ограничились дипломатическим давлением, в том числе – и обращением 13 сенаторов-республиканцев в адрес наследного принца Мохаммеда бен Салмана: срочно, дескать, примите меры для того, «чтобы переломить негативную тенденцию, угрожающую национальным интересам США… Призываем королевство проявить свое конструктивное лидерство для стабилизации мировой экономики и успокоения ситуации в нефтегазовой отрасли, когда страны мира борются с пандемией».