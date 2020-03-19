В Грузии растет число заразившихся коронавирусом

В Грузии еще у трех человек лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 - число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 43, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на официальный правительственный сайтй stopcov.ge.

Отмечается, что в карантине остаются 1 575 человек, в стационаре под наблюдением врачей 275 пациентов.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин. Закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.