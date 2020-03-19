На пикет в защиту Мубариза Мансимова в Стамбуле пришли 6 человек

Одна из подобных «массовых» акций протеста в Турции прошла у здания суда, и в ней приняли всего 6 (!) человек.

В распоряжении редакции haqqin.az оказалась фотография шестерых молодых людей с распечатанными на принтере изображениями опального олигарха в руках активно распространяется в соцсетях сторонниками Мубариза Мансимова. Акция у стен тюрьмы, в которой содержится Мансимов. Смехотворная малочисленность акции, сторонников Мансимова в Турции нисколько не смущает.

По всей вероятности, свободу Мубаризу Мансимову вышли требовать все те «многочисленные» азербайджанские студенты, чью учебу на протяжении многих лет олигарх оплачивал из собственного кармана. Таким образом, кампания в защиту Мансимова не вышла за пределы виртуального пространства. Отметим, что малочисленная группа активистов попыталась провести идентичную акцию и перед посольством Турции в Азербайджане. На пикет в защиту стамбульского узника пришли около 10-15 человек, которые разошлись после предупреждения полиции.