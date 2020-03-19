В Китае второй день нет «внутренних» заразившихся коронавирусом
Государственный комитет здравоохранения Китая сообщил, что за прошедшие сутки на территории материкового Китая не было обнаружено новых заразившихся коронавирусом нового типа, передает Интерфакс.
Сообщается, что всего было зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тыс. человек, состояние 2,1 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время более 71 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.