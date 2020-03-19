Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом

Сирия попросила мировое сообщество снять или ослабить санкции для борьбы с коронавирусом вопреки отсутствию зараженных в стране. Об этом рассказал посол страны в России Рияд Хаддад в интервью «Известиям».

По его мнению, международное сообщество не должно ждать, пока коронавирус распространится в Сирии. Отмена экономических санкций положительно повлияет на сферу здравоохранения.

«Сирийское правительство уже приняло много профилактических мер, чтобы предотвратить распространение эпидемии в стране», подчеркнул Хаддад. Несмотря на нападение террористов и санкции, сектор здравоохранения страны находится «на высоком уровне готовности». Он добавил, что именно благодаря этому в стране до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения.

Однако 14 марта Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) публиковал другую информацию: они писали, что в стране есть как минимум 113 человек с подозрением на заражение. Коронавирус также был выявлен как минимум у восьми иранских и иракских бойцов, воющих на стороне Дамаска в районе Дейр-эз-Зор на востоке страны. По данным правозащитников, есть и смертельные случаи, но врачам запрещено об этом рассказывать.