Военный врач назвал инфекции, опаснее коронавируса

Современный коронавирус относительно безопасен для человека по сравнению с эпидемиями чумы, которые были раньше, однако в природе сохраняются вирусы, более опасные для человека, которые могут вызвать пандемию, заявил РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

"Пандемия коронавируса не первая, первой я бы назвал возвращение H1N1 – свиного гриппа. Это была "тренировка", и не особенно на это среагировали. Специалисты предупреждают уже давно, что, так как человечество захватывает новые ареалы, а в этих ареалах обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии и прочее, которые прекрасно умеют переходить в людскую популяцию, мы с чем-то с таким столкнемся. И сейчас это тоже "тренировочная" пандемия", — сказал Водовозов.

Он уточнил, что у нового коронавируса "тактико-технические характеристики" относительно слабые.

"Нельзя говорить, что у него летальность ниже, чем у гриппа, потому что если считать в процентах, то у него летальность намного выше. Потенциально он, конечно, опасен, но большинство все-таки выздоравливает. Но этот вирус мог прийти к нам с другими свойствами, допустим, со смертностью в 90%. Это было бы другая ситуация, а мир был бы к ней не готов", — пояснил собеседник агентства.

Водовозов напомнил, что Юстинианова чума (541-750 годы) уничтожила 40% тогдашнего населения, Черная смерть (1346-1353 годы) уничтожила до 60% населения Европы.

"До сих пор в природе существуют возбудители с точно такими же "убойными" характеристиками. И если они придут, то мы ничего толкового с ними сотворить не сможем", — отметил эксперт.