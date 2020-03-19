ВОЗ о быстром распространении коронавируса в мире

По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано в общей сложности 209 839 заразившихся коронавирусом и 8 778 умерших. Сообщившая об этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на быстрое распространение патогена по планете: за 12 дней число заболевших выросло на 100 тысяч, сообщает ТАСС.

Больше всего заболевших и умерших отмечено в Западно-Тихоокеанском регионе ВОЗ, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, соответственно 92 333 и 3 377 случаев. На втором месте - Европейский регион ВОЗ, где по состоянию на 19 марта зафиксировано 87 108 заболевших и 4 084 случая с летальным исходом. За сутки в Европейском регионе число заболевших выросло на 10 221, умерших - на 591.

ВОЗ обращает внимание на быстрое распространение коронавируса в мире: "Потребовалось более трех месяцев, чтобы была пройдена отметка в 100 тысяч случаев, и только 12 дней для следующих 100 тысяч".