Елизавета II самоизолировалась из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом уединилась в Виндзорском замке из-за распространения коронавирусной инфекции по территории страны.

Ее величеству 93 года, а коронавирус, по оценкам медиков, особо опасен для престарелых. На карантине она, как предполагают британские журналисты, останется месяц или более.

Глава монархии в официальном заявлении заметила, что из-за эпидемии жители Британии и мира «находятся в состоянии большой тревоги и неопределенности». «Нам всем советуют скорректировать образ жизни <…> в частности, для защиты наиболее уязвимых групп», — подчеркнула Елизавета II.

Ранее глава правительства Борис Джонсон распорядился закрыть все школы в стране. В столице королевства Лондоне действует режим повышенной готовности: его жителям рекомендовали самоизолироваться.