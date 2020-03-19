Захра Новрузова, специально для haqqin.az 12:16

Россия и страны Центральной Азии закрыли свои границы. Нур-Султан и Бишкек ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане на всей территории страны, в Киргизии – на юге республике в Джалал-Абадской области, где были выявлены трое первых заболевших вирусом COVID-19. Власти стран региона, кроме Таджикистана, заявили об отмене всех праздничных мероприятий, в том числе Навруза, который отмечают 21 марта, а также своих майских Парадов Победы.

Таджикистан остается единственной страной в центрально-азиатском регионе свободным от коронавируса. Однако в соседних странах – Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане уже выявлены заболевшие. Тем не менее таджикские власти решили пока не предпринимать никаких жестких ограничений внутри страны на перемещение граждан. В республике работают школы, вузы, организации и предприятия общепита, а прибывающих в страну таджикистанцев и граждан некоторых стран выборочно помещают на карантин. Это связано с тем, что Таджикистан готовится широко отметить Навруз. В театрализованном представлении на стадионе Ходжента будут задействованы, по разным данным, от 7 тыс. до 12 тыс. человек — в основном студентов и старшеклассников. Приглашены главы дипломатических миссий, аккредитованных в Душанбе, и общественные деятели. Президент Эмомали Рахмон лично примет участие в торжествах. В Душанбе пройдут концерты, а на столичном ипподроме - скачки. В столичной мэрии заверили, что все меры предосторожности приняты. Ранее глава государства говорил о намерении отказаться от массовых мероприятий, но поскольку больных в Таджикистане не обнаружено, то мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился провести праздник на высшем уровне. Тем временем в соседних странах введен карантин. Режим ЧП ввел Казахстан. В Киргизии ЧП объявлено только в Джалал-Абадской области, где выявили первых трех заболевших. 13 марта они прилетели из Саудовской Аравии – из малого хаджа. Вернувшись на родину, паломники устроили той (праздничный обед) для односельчан, на котором присутствовало около 300 человек.

Туркменистан, по указу главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, спасается от коронавируса дымом гармалы (лекарственное растение), которой окуривают помещения. На заседании правительства президент заявил, что дым от гармалы - эффективное средство, противодействующее проникновению в организм человека различных, невидимых глазу вирусов. Он рекомендовал вице-премьеру Пурли Агамырадову и министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммету Аманнепесову провести разъяснительную работу среди населения. Туркменистан уже давно испытывает дефицит лекарств. В Узбекистане пока 10 заболевших. Но этого стало достаточно, чтобы власти закрыли школы и вузы, а большинство чиновников отправили в неоплачиваемые отпуска. Все массовые мероприятия перенесены на более позднее время. Тем не менее, желающих вернуться на родину граждан много. В основном это трудовые мигранты, которые работают в России и Казахстане. Однако сообщения между Россией и странами Центральной Азии c 18 марта прекращено. Эти меры делают многих нелегалами. Поскольку для большинства вопрос пересечения границы для обнуления миграционный карты остается актуальным. Просроченная миграционная карта чревата штрафами и даже депортацией с запретом на въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет. Если проблема продления сроков нахождения трудовых мигрантов не будет решена, то это может привести к конфликтам. Например, глава Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что из-за решения закрыть границы, принятого властями Узбекистана, ситуация с трудовыми мигрантами может привести к социальному взрыву в России. Он пояснил, что у граждан Узбекистана, работающих на территории РФ, нет необходимого денежного запаса, если они потеряют работу, то социальная обстановка может резко обостриться. По его словам, каждую весну в Россию приезжает из Узбекистана около 2 млн человек. Если границы будут закрыты, то РФ недосчитается рабочих, а у Узбекистана будет переизбыток безработных. В итоге, ущерб понесут обе страны. Дело в том, что каждую весну идет так называемая пересменка трудовых мигрантов. Одни уезжают домой, старясь попасть к Наврузу, чтобы вместе с семьей встретить праздник весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю. На их место приезжают новые сезонные рабочие, с тем, чтобы зимой вернуться на родину.