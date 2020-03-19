"Пока нет", - ответил Песков на вопрос, если ли в планах Путина телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Песков также опроверг информацию, появившуюся в телеграм-каналах о том, что якобы накануне принятия решения об отказе продлить сделку ОПЕК+, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд изъявлял желание провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, но ему было отказано. "Нет, не звонил", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Дмитрий Песков также опроверг информацию, появившуюся в телеграм-каналах о том, что якобы накануне принятия решения об отказе продлить сделку ОПЕК+ наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд изъявлял желание провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, но ему было отказано.

"Нет, не звонил", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.