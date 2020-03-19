Власти Саудовской Аравии в целях борьбы с распространением коронавируса приняли решение приостановить работу пассажирского транспорта внутри страны. Как сообщил в пятницу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на министерство внутренних дел страны, в королевстве решено остановить движение поездов, автобусов, такси, а также отменить внутреннее авиасообщение.

По сведениям телеканала, меры вводятся сроком на 14 дней и начнут действовать с 21 марта. Ограничения не будут распространяться на перевозки необходимых товаров и работу медицинских служб.