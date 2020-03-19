Азербайджанские суды приостановили деятельность

В Баку состоялось заседание Пленума Верховного суда Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, в ходе заседания было принято Постановление о необходимых к исполнению в судах мерах для пресечения распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции COVİD-19.

Тем самым судам Азербайджана рекомендовано временно отложить рассмотрение всех находящихся в исполнении дел за исключением подлежащих незамедлительному рассмотрению или не требующих процедуры судебного рассмотрения.

Постановление действительно с 20 марта по 20 апреля.