Беларусь организует спецрейсы в Азербайджан
Белорусская авиакомпания «Белавиа» в условиях отмены из-за коронавируса регулярного воздушного сообщения между Беларусью и Азербайджаном организует три специальных чартерных рейса по маршруту Минск – Баку - Минск. Цель – возвращение граждан двух государств в свои страны, сообщает официальный сайт «Белавиа».
Чартеры будут выполняться до конца месяца. Рейсы вылетят из Минска в Баку 21, 25 и 29 марта в 23:15 по местному времени. Прилет в столицу Азербайджана планируется в 3:35.
На рейсы из Минска допускаются только граждане Азербайджана.
Обратные вылеты из Баку запланированы на 22, 26 и 30 марта в 4:35. Прилет в Минск ожидается в 7:10. На рейсы из Баку будут пускать только граждан Беларуси.