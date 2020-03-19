Российский врач об окончании эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени. Такие даты главный врач инфекционной больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью журналисту Антону Красовскому для RT. Видео опубликовано в Youtube-аккаунте телеканала.

«Родителям, которым я звоню ежедневно, я в полушутку говорю: "Увидимся в сентябре"», — сказал медик.

По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится».

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.