ВОЗ о разработке вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила заявки на рассмотрение 40 диагностических тестов на коронавирус, 20 вакцин находятся в стадии разработки, первые результаты ожидаются через несколько недель, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"ВОЗ приветствует активизацию научных разработок в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь все они направлены на спасение жизней людей, и особенно важны для более уязвимых стран со слабыми системами здравоохранения. К настоящему времени ВОЗ получила заявки на рассмотрение и утверждение 40 диагностических тестов, 20 вакцин находятся в стадии разработки, и в настоящее время проводится множество клинических испытаний лекарственных средств. Мы ожидаем первых результатов через несколько недель", - сообщила Вуйнович.