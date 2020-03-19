Азербайджан исключил из черного списка иранского журналиста

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию об исключении имени гражданина Ирана, журналиста Миргасыма Момени из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана".

Как сообщили в МИД, гражданин Ирана, журналист Миргасым Момени обратился с письмом в Министерство иностранных дел, в котором попросил исключить его из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана".

В своем письме Миргасым Момени отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы страны, указал, что не был проинформирован о последствиях визита и что в будущем воздержится от незаконных визитов на оккупированные азербайджанские территории.

Обращение гражданина Ирана было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.