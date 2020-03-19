Кремль прокомментировал заявления Трампа по нефти

Трамп в четверг заявил, что Россия и Саудовская Аравия борются за долю на рынке, и это уронило цены на нефть до самых низких уровней за десятилетия. По его словам, США вмешаются в ситуацию в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности.

"Что касается заявлений президента Трампа, мы обратили на них внимание, мы понимаем. Действительно, многие компании сейчас страдают из-за низких цен на нефть. Мы знаем, что и огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии из-за этих цен. Я имею в виду тех, кто добывает сланцевую нефть. Там серьезный кризис, мы тоже это понимаем", - сказал Песков.