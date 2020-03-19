Лукашенко против принятия "драконовских мер" против коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не такая, чтобы принимать «драконовские меры». Об этом пишет БЕЛТА.

«Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси», — высказался Лукашенко, подчеркнув, что успокаиваться белорусам не надо.

В то же время глава государства отметил, что «гвалт и психоз», связанные с коронавирусом, заставили людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

Ранее Лукашенко отметил важность диалога власти с вирусологами и эпидемиологами в условиях «коронавирусного психоза». По мнению белорусского лидера, люди сейчас могут больше пострадать от паники, нежели чем от самого вируса.

По последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились 69 человек, 17 случаев заражения — завозные. В стране введен запрет на вывоз за пределы страны некоторых товаров медицинского назначения.