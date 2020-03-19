Коронавирус добрался до островов Кабо-Верде
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Кабо-Верде. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в министерстве здравоохранения и социальной защиты этой страны.
По его информации, заразился 62-летний британец, прибывший в Кабо-Верде 9 марта.
Первые симптомы у него проявились 16 марта. В настоящее время его состояние стабильно.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.