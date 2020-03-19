Тактическое учение в ВМС Азербайджана видео
Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено тактическое учение, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Целью тактического учения стало выполнение задачи по уничтожению плавающей мины и морской цели артиллерийским огнем на первом этапе.
В ходе учения были отработаны вопросы управления кораблем, успешного выполнения поставленных задач, а также подготовки личного состава.