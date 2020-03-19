МИД: Мы собираем информацию о ситуации с коронавирусом в зарубежных странах

В связи с распространением пандемии коронавируса во всех странах, в Азербайджане принимаются самые серьезные и неотложные меры. Мероприятия, осуществляемые сегодня правительством, находятся под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева.

Как сообщает haqqin.az, об этом сказала журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева. Она отметила, что каждая госструктура принимает необходимые меры для осуществления возложенных на нее обязанностей. МИД и дипломатические представительства за пределами страны осуществляют серьезную деятельность в этой сфере.

Представитель МИД сообщила, что в министерство поступают звонки как из-за рубежа, так и внутри страны. Все обращения направляются в Оперативный штаб при Кабинете министров. Помимо этого, МИД поддерживает регулярную связь с посольствами и консульствами за пределами страны, собирает информацию о ситуации в этих странах.