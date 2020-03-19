Массовое заражение коронавирусом на свадебной церемонии

Через две недели после торжества стало известно, что 31 человек из числа гостей заражены коронавирусом. Мэггс и Меткалф пришли в ужас. «Мы были абсолютно убиты этой новостью. Мы действительно хотели, чтобы наши друзья были в безопасности и чувствовали себя хорошо. Это был лучший день в нашей жизни, и мы хотели, чтобы его запомнили по правильным причинам. Это был бы идеальный уикэнд, если бы не коронавирус», — сказал Мэггс.

Одна из гостей, беременная третьим ребенком женщина по фамилии Хауэч (Hawach), рассказала о произошедшем подписчикам в своем Instagram. «У моего годовалого ребенка симптомы коронавируса, ему очень плохо. У моей маленькой дочери была высокая температура. У меня была слабость, одышка и учащенное сердцебиение. Я боюсь мысли о том, что могла заразить кого-то еще. Я связалась со всеми, с кем общалась в последнее время, но, пожалуйста, если вы общались со мной, начиная с 6 марта, или с кем-либо, у кого диагностировали коронавирус, или если вы чувствуете симптомы заболевания, самоизолируйтесь!»

Все остальные гости и задействованный на свадьбе персонал самоизолировались.