Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 15:29

Администрация Белого дома предложила радикальные меры по борьбе с коронавирусом. Речь идет о самом большом за всю историю Америки «пакете спасения». План предполагает использование 1 триллиона долларов. Из этих денег 500 миллиардов пойдут на прямую поддержку американцам (им будут высылаться индивидуальные банковские чеки), 300 миллиардов предназначены помочь малому бизнесу, 50 миллиардов будут отданы на спасение гражданской авиации и 150 миллиардов получат другие в наибольше степени пострадавшие секторы экономики. Благородное дело, не правда ли? Однако этот чрезвычайно амбициозный план вызвал в США очень много вопросов. Как считает The Washington Post, 1 триллионный стимул является ставкой, которую делает Трамп для своего переизбрания в ноябре.

Ну хорошо, столичное издание является одним из смертельных врагов Трампа, которое стегает его за каждый неверный шаг, за каждое публичное любование собой. Но даже сторонники президента открыто сомневаются в том, что выделение такой огромной суммы приведет к позитивным переменам. «Я весьма встревожен тем, что это правительство в состоянии паники сможет наделать много глупостей, - говорит экономист Артур Лаффер, которому Трамп в прошлом году вручил президентскую Медаль свободы. — Перед тем как принять такое решение, они (официальные лица) должны глубоко вздохнуть и хорошенько подумать. Сейчас не время бросать на произвол судьбы свободный рынок и вторгаться с мощнейшей государственной интервенцией». Трамп прежде всего обеспокоен состоянием фондового рынка, пережившем на этой неделе самое глубокое падение более чем за три десятилетия и возможным ростом безработицы, которая может достигнуть 20 процентов. Это факторы, которые могут резко снизить его шансы на переизбрание. Однако «большая пресса» Америки, а это практически все главные газеты и телекомпании, за исключением разве что республиканской Fox, считают, что Трамп упустил момент, и именно он является главным виновником стремительного распространения коронавируса в стране. Ведь в течение первых нескольких недель, когда эпидемию еще можно было остановить на ближайших подступах, он каждый день уверял нацию, что у него «все под контролем». На самом деле никакого контроля за ситуацией у Белого дома не было и в помине. И отсюда - большое число заболевших и умерших.

Теперь Трамп пытается на ходу поменять риторику и говорит, что на самом деле «вирус очень плохой» и «он не находится под контролем». Возможно, на его сознание повлияли данные ученых о том, что при наихудшем сценарии в стране могут умереть до 2.2 миллиона человек. Но - не верьте Трампу, пишет колумнист Джордж Коуэй, - он не изменился совершенно. Какая его личная ответственность? Никакой. Вот и сейчас он уверяет нацию, что по десятибальной шкале в борьбе против коронавируса он получает «десятку». Для него автор успеха — это он сам. А в провале виноваты все другие - пресса, демократы, нелояльные помощники, прокуроры, судьи. Между тем ситуация в стране продолжает ухудшаться. И связано это, в первую очередь, с нехваткой больничных мест и ряда медицинских аппаратов, предназначенных, в частности, для вентиляции легких. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо говорит, что пик пандемии наступит через 45 дней, в начале мая, но его штат располагает всего 53 тысячами обычных больничных коек, а это в два раза меньше, чем необходимо, и 3 тысячами коек для интенсивной терапии, а нужно в 11 раз больше.