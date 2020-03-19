Электронные подписи можно будет заказать онлайн

В Азербайджане заказы на получение сертификата электронной подписи будут приниматься в онлайн-режиме.

Как сообщили haqqin.az в Информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий, учитывая отмену приема граждан и возможность обращения только в электронном формате или по телефону, в соответствии с инструкцией Оперативного штаба при Кабинете министров о работе в особом режиме, в целях организации борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, с сегодняшнего дня заказы на получение сертификата электронной подписи будут приниматься в онлайн-режиме.

Сертификат можно получить в Центрах регистрации почтовых отделений ООО "Азерпочт", находящихся неподалеку от места регистрации, указанного в заявлении.