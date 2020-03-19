Число заразившихся коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тысячам. Об этом рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Саймон, передает Reuters.

Сейчас в Испании 19980 инфицированных — их число за сутки увеличилось больше, чем на 2,5 тысячи. Число погибших из-за пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом, превысило тысячу человек. Испания — четвертая по количеству инфицированных страна.

Ранее число погибших от пневмонии COVID-2019 в мире превысило 10 тысяч. 18 марта Европа обогнала Азию по количеству смертей от пневмонии COVID-2019.

Тогда же число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случая, далее идут Италия с 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно.

Всего вирусом заразилось более 244 тысяч человек. Больше всего зараженных в Китае, Италии и Иране, пневмонией COVID-2019 заразились жители более чем 100 стран мира.