Британских медиков-пенсионеров попросили вернуться на работу

В Британии попросили вернуться на работу ушедших на пенсию врачей, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает BBC News.

Руководство Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии и Уэльса направило письма 65 тысяч врачей и медсестер с призывом «противостоять самой масштабной угрозе здоровью» населения. Ранее к такой же мере прибегли в Шотландии.

Призыв касается медицинских работников, которые покинули профессию в течение последних трех лет.