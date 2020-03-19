В Азербайджане определились с порядком легализации незаконной занятости
Согласно утвержденным Кабмином "Порядком проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации незаконной занятости", меры контроля будут осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством экономики и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.
Координация деятельности органов, осуществляющих контроль в сфере легализации незаконной занятости, претворяется Министерством труда и социальной защиты населения.
Эти органы будут осуществлять превентивные и контрольные мероприятия по областям контроля в порядке, установленном законодательством. Они также будут проводить анализ областей с высоким уровнем неформальной занятости, определять группы риска, составлять ежегодный план превентивных и контрольных мер по выявлению и предотвращению незаконной занятости по группам риска.
С целью выявления и предотвращения незаконной занятости Министерство труда и социальной защиты населения в централизованной электронной информационной системе создает единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости". В целях координации деятельности, связанной с выявлением и предупреждением незаконной занятости, информация о годовом плане мероприятий по группам риска, превентивным и контрольным мерам, сведения о реализованных превентивных и контрольных мерах и их результатах (принятые превентивные меры, выявленные нарушения, ответственность за их устранение и другие меры и пр.) вводятся в единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости".
Министерство труда и социальной защиты населения как координирующий орган будет координировать работу электронного информационного ресурса "контроль незаконной занятости". В то же время Минтруда и соцзащиты населения будет готовить ежегодные отчеты о проделанной работе, а также создаст рабочие группы по реализации мер по предотвращению случаев неформальной занятости.
Наличие незаконной занятости определяется в следующих случаях:
- привлечение работодателем физических лиц к выполнению любой работы (услуг) без вступления в силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном трудовым кодексом;
- осуществление определенной деятельности без заключения гражданско-правового договора в соответствии с Гражданским кодексом;
- осуществление предпринимательской деятельности без оформления (без постановки на учет в налоговых органах) в соответствии с Налоговым кодексом;
- осуществление использования земель сельскохозяйственного назначения без оформления;
- организация семейного сельского хозяйства без постановки на учет в органе местного самоуправления в соответствии с законом” о семейном сельском хозяйстве".
Указанные органы осуществляют мониторинг в соответствии с направлениями деятельности посредством единого электронного информационного ресурса "контроль незаконной занятости". Мониторинг проводится посредством проведения сравнительных (перекрестных) проверок в информационных системах, интегрированных в единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости".
В результате мониторинга, когда данные о занятости лица отсутствуют в реестре занятых лиц или информация противоречит существующим, лицу, допустившему незаконную занятость, направляется уведомление через единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости". Лицо, получившее уведомление через единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости", должно устранить факт нарушения или несоответствия в течение срока, указанного в уведомлении, и проинформировать о принятых мерах. В случае, если нарушения или несоответствия, выявленные в результате мониторинга, не связаны с незаконной занятостью, лицо должно доказать это, предоставив подтверждающие документы.
В случае, если лицо не было проинформировано или на основании предоставленной информации невозможно установить факт устранения нарушений или несоответствий, орган, осуществляющий контроль в области легализации незаконной занятости, организует контрольные мероприятия в соответствии с настоящим положением в отношении поступающей информации. В случае выявления факта незаконной занятости в результате контрольных мер орган, осуществляющий контроль в области легализации незаконной занятости, принимает меры привлечения к ответственности, предусмотренные законом.