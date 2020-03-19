В Азербайджане определились с порядком легализации незаконной занятости

Согласно утвержденным Кабмином "Порядком проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации незаконной занятости", меры контроля будут осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством экономики и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Эти органы будут осуществлять превентивные и контрольные мероприятия по областям контроля в порядке, установленном законодательством. Они также будут проводить анализ областей с высоким уровнем неформальной занятости, определять группы риска, составлять ежегодный план превентивных и контрольных мер по выявлению и предотвращению незаконной занятости по группам риска.

С целью выявления и предотвращения незаконной занятости Министерство труда и социальной защиты населения в централизованной электронной информационной системе создает единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости". В целях координации деятельности, связанной с выявлением и предупреждением незаконной занятости, информация о годовом плане мероприятий по группам риска, превентивным и контрольным мерам, сведения о реализованных превентивных и контрольных мерах и их результатах (принятые превентивные меры, выявленные нарушения, ответственность за их устранение и другие меры и пр.) вводятся в единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости".

Министерство труда и социальной защиты населения как координирующий орган будет координировать работу электронного информационного ресурса "контроль незаконной занятости". В то же время Минтруда и соцзащиты населения будет готовить ежегодные отчеты о проделанной работе, а также создаст рабочие группы по реализации мер по предотвращению случаев неформальной занятости.

Наличие незаконной занятости определяется в следующих случаях:

- привлечение работодателем физических лиц к выполнению любой работы (услуг) без вступления в силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном трудовым кодексом;

- осуществление определенной деятельности без заключения гражданско-правового договора в соответствии с Гражданским кодексом;

- осуществление предпринимательской деятельности без оформления (без постановки на учет в налоговых органах) в соответствии с Налоговым кодексом;

- осуществление использования земель сельскохозяйственного назначения без оформления;

- организация семейного сельского хозяйства без постановки на учет в органе местного самоуправления в соответствии с законом” о семейном сельском хозяйстве".