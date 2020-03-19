Мишустин о разработанных в России препаратах от коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса, работа шла круглосуточно, он надеется, что в ближайшее время будет подтверждена их эффективность, передает РИА Новости.

"Наша главная цель - не допустить массового распространения вируса, контролировать, соответственно, буквально в режиме нон-стоп, на опережение. Это, конечно, не только введение ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но и также разработка, в том числе и вакцины от новой инфекции. В настоящее время в России проводится испытание шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время - за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые биотехнологии", - сказал Мишустин в ходе совещания президиума координационного совета по коронавирусу.

По словам Мишустина, работа шла круглосуточно, "и в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии".