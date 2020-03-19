В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию

Заместитель мэра украинской столицы Николай Поворозник заявил, что все необходимые меры начали приниматься в Киеве до официального введения режима ЧС.

В Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за темпов распространения коронавируса на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на решение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Всего в украинской столице протестировали 291 горожанина, подтверждено три случая заражения коронавирусом. Городские власти отчитались о закупке 300 аппаратов искусственной вентиляции легких и 39 новых автомобилей скорой помощи.

19 марта глава КГГА Виталий Кличко призвал киевлян не покидать свои дома без крайней необходимости. В столице на данный момент проводится ряд антивирусных мероприятий: закрыт метрополитен, работает специальная горячая линия, отрабатывается механизм доставки медработников на такси, дезинфекция общественного транспорта производится несколько раз в день.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 26 человек, двое скончались.