Путин и Токаев обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудили шаги по предотвращению распространения коронавируса и условились наращивать взаимодействие в борьбе с инфекцией. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

"Обсуждены предпринимаемые в России и Казахстане шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Условлено о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией, тесной координации при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что переговоры прошли по инициативе казахстанской стороны.