Ученые рассказали, как появился новый коронавирус

Новый коронавирус, который возник в конце прошлого года в китайском городе Ухань, появился в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли специалисты института Скриппса (США) и группа международных исследователей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на журнал Nature Medicine.

По выводам исследования, опубликованным в издании, можно говорить о том, что анализ общедоступных данных о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом сконструирован.

Ученые сумели получить данные генов, кодирующих белки спаек – образований, позволяющих вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее. По мнению исследователей, рецептор-связывающий домен (RBD) эволюционировал самостоятельно и не может быть создан искусственно. Кроме того, установлено, что основа SARS-CoV-2 значительно отличается от уже известных ранее вирусов человека.

Взяв за основу анализ геномной последовательности, биологи сделали вывод, что наиболее вероятное происхождение SARS-CoV-2 следует одному из двух возможных сценариев.

По первой версии, вирус развился до своего текущего патогенного состояния благодаря естественному отбору у нечеловеческого хозяина, а затем перешел к человеку. Вторая трактовка предполагает, что непатогенная версия вируса перешла от животного к человеку и затем эволюционировала до его нынешнего патогенного состояния в человеческой популяции.