В России создали три прототипа вакцины от коронавируса

Российское Федеральное медико-биологическое агентство разработало три прототипа вакцины против нового коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющих собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах", — говорится в сообщении.

Результаты пилотных исследований ожидаются в июне, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала.