Минобороны Турции: Наши военные не уйдут из Идлиба

В Идлибской зоне деэскалации с 6 марта продолжается плановое размещение турецких военных. Информация в СМИ о том, что объединения турецких войск покидают территорию, не соответствует действительности, заявили в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает Anadolu.

В турецком военном ведомстве заявили, что в рамках Московских договоренностей по-прежнему решительно реализуются все меры для того, чтобы положить конец кровопролитию в регионе, обеспечить безопасность солдат и возвращение ни в чем не повинных гражданских лиц в свои дома.