Как США приостановили многомиллионную программу в Карабахе новые подробности
Правительство США приостановило финансирование организации Halo Trust, которая на протяжении многих лет занималась разминированием территорий в оккупированном Нагорном Карабахе.
Кавказовед Джошуа Кучера расследовал причины подобного решения американских властей. В своей статье он пишет, что армянское лобби в США продолжает предпринимать усилия для того, чтобы данная программа получила дальнейшее финансирование. Однако их попытки оказались тщетны.
Деятельность организации Halо Trust в Карабахе финансировало американское правительственное агентство USAİD. Эта программа долгое время вызывала недовольство и протесты у официального Баку.
Американские представители заявляют, что приостановка программы никак не связана с политическими причинами и вызвана тем, что проект по очистке территорий от мин фактически завершен и необходимо направить ресурсы на другие более приоритетные программы.
Решение о приостановке программы в США было принято еще весной 2019 года. Однако проармянские конгрессмены приложили все усилия, чтобы продолжить ее финансирование. Но администрация Трампа настояла на то, чтобы остановить финансирование. В письме, направленном в Госдеп США от имени Госдепа и USAİD, говорится, что с 2017 года в Нагорном Карабахе от взрыва мин не пострадал ни один гражданский. Поэтому финансирование надо остановить, а освободившиеся ресурсы перенаправить на программы по мирному урегулированию конфликта.
Представители США заявили, что теперь финансирование будет направлено на повышение финансовой прозрачности в Армении и проекты по снижению зависимости Азербайджана от нефтяных доходов.
Как заявил порталу eurasianet.org представитель Госдепа США, это совместное решение, принятое несколькими структурами с учетом приоритетов и интересов США на Южном Кавказе.
Между тем армянское лобби не прекращает своих усилий по возобновлению финансирования программы. Несколько дней назад около 70 конгрессменов призывали возобновить финансирование.