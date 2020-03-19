Кавказовед Джошуа Кучера расследовал причины подобного решения американских властей. В своей статье он пишет, что армянское лобби в США продолжает предпринимать усилия для того, чтобы данная программа получила дальнейшее финансирование. Однако их попытки оказались тщетны.

Правительство США приостановило финансирование организации Halo Trust, которая на протяжении многих лет занималась разминированием территорий в оккупированном Нагорном Карабах е.

Деятельность организации Halо Trust в Карабахе финансировало американское правительственное агентство USAİD. Эта программа долгое время вызывала недовольство и протесты у официального Баку.

Американские представители заявляют, что приостановка программы никак не связана с политическими причинами и вызвана тем, что проект по очистке территорий от мин фактически завершен и необходимо направить ресурсы на другие более приоритетные программы.

Решение о приостановке программы в США было принято еще весной 2019 года. Однако проармянские конгрессмены приложили все усилия, чтобы продолжить ее финансирование. Но администрация Трампа настояла на то, чтобы остановить финансирование. В письме, направленном в Госдеп США от имени Госдепа и USAİD, говорится, что с 2017 года в Нагорном Карабахе от взрыва мин не пострадал ни один гражданский. Поэтому финансирование надо остановить, а освободившиеся ресурсы перенаправить на программы по мирному урегулированию конфликта.