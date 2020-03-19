В России нашли еще 54 зараженных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали еще 54 случая заражения коронавирусом, число заболевших выросло до 253 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в девяти регионах», – отметили в штабе.

Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтвердили в установленном порядке.

Определены все лица, которые контактировали с зараженными. Ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение, проводятся лабораторные обследования.