Для Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом открыли казначейский счет
Министерство финансов Азербайджана открыло казначейский счет для Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с указом президента Азербайджана от 19 марта.
Согласно информации, в Казначейском управлении №1 Государственного казначейского агентства министерством открыт казначейский счет №2028503.
Реквизиты казначейского счета:
Бенефициар (получатель) банк
Название: Государственное казначейское агентство
Код: 210005
VÖEN: 1401555071
Корреспондентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BİK: CTREAZ22
Получатель средств:
Название: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu
Счет №: AZ80CTRE00000000000002028503
VÖEN: 1700357381
Код бюджетного уровня: 7
Код бюджетной классификации: 142330