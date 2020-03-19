Для Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом открыли казначейский счет

Министерство финансов Азербайджана открыло казначейский счет для Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с указом президента Азербайджана от 19 марта.

Согласно информации, в Казначейском управлении №1 Государственного казначейского агентства министерством открыт казначейский счет №2028503.

Реквизиты казначейского счета:

Бенефициар (получатель) банк

Название: Государственное казначейское агентство

Код: 210005

VÖEN: 1401555071

Корреспондентский счет: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT BİK: CTREAZ22

Получатель средств:

Название: Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu

Счет №: AZ80CTRE00000000000002028503

VÖEN: 1700357381

Код бюджетного уровня: 7

Код бюджетной классификации: 142330

850 просмотров