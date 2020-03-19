Парламентские выборы в Грузии: преподнесет ли оппозиция сюрприз?

Заур Расулзаде, отдел политики 19:25

Коронавирус коронавирусом, но жизнь продолжается. В Грузии, во всяком случае, активно готовятся к парламентским выборам, которые запланированы на октябрь этого года. Несмотря на все акции, протесты и продолжающиеся дебаты, система выборов остается прежней – пропорционально-мажоритарной. Правда, некоторые изменения будут - если в нынешний состав депутатов 77 человек были избраны по партийным спискам, а 73 – по мажоритарным, то нынешней осенью 120 депутатов будут представлять партии, 30 же будут иметь мандаты мажоритариев.

К такому соглашению 8 марта пришли представители «Грузинской мечты» и оппозиционных партий. Будет изменен и избирательный барьер, который составит вместо пяти всего лишь один процент. А еще, если победившая на выборах партия наберет меньше 40 процентов, то она лишится права самостоятельно формировать правительство. Вот как прокомментировал эту ситуацию спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе: «Ни на одних из предыдущих выборов мы не получали поддержки менее 40%. Соответственно, и на выборах 2020 года мы планируем получить гораздо большую поддержку, чем 40% и сформировать в парламенте твердое большинство». Но газета «Резонанси» скептически отреагировала на это заявление, указывая, что последние опросы общественного мнения показывают, что у «мечтателей» и оппозиции сегодня электоральные возможности равны и правящей команде надо будет очень постараться, чтобы набрать свыше 40 процентов голосов избирателей. Возможно даже, что «Мечте», чтобы иметь возможность сформировать правительство и большинство в парламенте, придется даже в случае победы объединиться с рядом мелких партий. А если будет утвержден однопроцентный барьер, то шанс попасть в высший законодательный орган страны будут иметь не четыре партии, как сейчас, а значительно больше.

Однако все эти изменения в избирательной системе должны еще подтвердить своим голосованием нынешние парламентарии. А ведь в ноябре прошлого года законопроект о переходе на систему выборов по партийным спискам в парламенте не прошел, что стало ударом для «Грузинской мечты», которая фактически нарушила свои обязательства. Даже в самой партии этот маневр восприняли как политическое лукавство, и 12 депутатов покинули фракцию правящей партии. А американские конгрессмены и европарламентарии пригрозили Грузии санкциями. Один из лидеров оппозиционной «Европейской Грузии» Гига Бокерия, считает, что власти пошли на отдельные уступки под давлением общественности и международных структур. «Однако для этого необходимы шаги по выполнению соглашения, в чем я заранее не сомневаюсь», - отметил он. Так как все же расценивать нынешнюю ситуацию – как победу или, напротив, поражение оппозиции? На этот вопрос haqqin.az отвечает политолог Рамаз Саквалеридзе. По мнению грузинского аналитика, это все-таки победа, но весьма не однозначная, и вряд ли она сможет гарантировать оппозиции превосходство на предстоящих парламентских выборах.

«Партия Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), например, имеет наиболее стойкий ядерный электорат в Грузии, но население страны настолько недовольно годами его предыдущего правления, что большинство избирателей сегодня настроено против «националов». А голосов их сторонников, чтобы «мечтатели» в предвыборном противостоянии с ЕНД потерпели полное фиаско, явно недостаточно. Большая часть избирателей считает, что, хотя команда Бидзины Иванишвили не оправдала их ожиданий, но лучше нынешнее «болото», чем возвращение к власти оппозиции – «националов» и их союзников из «Европейской Грузии». Третьего, как уже не раз отмечалось, пока не дано», - считает Р.Саквалеридзе. Между тем другой экс-президент - Георгий Маргвелашвили должен был встретиться в Киеве с Михаилом Саакашвили, чтобы обсудить дальнейшие совместные шаги, но помешал коронавирус. А по телефону или интернету, как пишут грузинские СМИ, Маргвелашвили отказался обсуждать столь животрепещущий вопрос. Видимо, опасаясь прослушки. Но вот однопартийцы его не поняли и даже возмутились, что Маргвелашвили идет на контакт с Саакашвили. Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси, заявил, что в данном конкретном случае и в связи с заявлениями, которые слышали от Маргвелашвили, его можно назвать «политическим пластилином» «Маргвелашвили не считает, что у него есть какие-либо проблемы с различными политическими партиями; он может прилепиться к любому, в том числе и к Саакашвили. Мы услышали его заявление и ждем, чем все это обернется», - сказал Каладзе.