Мы хорошо помним, как долго и настойчиво президент США Дональд Трамп добивался снижения Федеральной резервной системой (ФРС) ключевой ставки. Сразу и до минимума. И как упорно ФРС сопротивлялась его требованиям, боясь вызвать неуправляемые процессы на рынке. И вот мечта Трампа сбылась - ключевая ставка понижена до уровня 0-0,25%. Дальше, казалось бы, и некуда, поскольку центробанк твердо пообещал, что до отрицательной ставки дело не дойдет. Но только причиной такого снижения послужили не грозные окрики Белого Дома, а… коронавирус.

Да, ФРС принял экстренные меры по поддержке экономики страны. Регулятор заявил, что вспышка коронавируса нанесла ущерб организациям и подорвала экономическую активность во многих странах, включая Соединенные Штаты, и резко снизил ключевую ставку с диапазона 1-1,25% до 0-0,25% (12 марта американские индексы обновили 30-летние минимумы, а 13 марта в США ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации). И этот целевой диапазон будет сохраняться до тех пор, пока не будет уверенности в том, что экономика выдержала последние события.

Но Дональд Трамп все равно приветствовал решение ФРС снизить ключевую ставку на фоне пандемии коронавируса. «Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны», - сказал он. А радоваться есть чему. Столкнувшись с критической ситуацией на финансовых рынках, ФРС также сократила ставку экстренного кредитования в дисконтном окне для банков на 125 базисных пунктов до 0,25%, удлинив срок до 90 дней. И отметила при этом, что дисконтное окно играет важную роль в поддержании ликвидности и стабильности банковской системы и эффективной реализации денежно-кредитной политики. И поддерживает плавный поток кредитования домашних хозяйств и предприятий. Кроме того, ФРС также снизила резервные требования для тысяч банков до нуля. Но и это еще не все, регулятор решил влить в рынок живые деньги, запустив новый раунд количественного смягчения. Он намерен приобрести активы на 700 млрд. долларов, покупая в том числе гособлигации (на $500 млрд.) и ипотечные ценные бумаги (на $200 млрд.).

Нужно подчеркнуть, что это уже второе снижение ставки за месяц - 3 марта регулятор в экстренном порядке опустил планку сразу на 50 б. п. Вот как коронавирус вынудил центробанк США сделать то, чего долго и мучительно добивался от него Трамп, требуя снизить ставки и, тем самым, обеспечить стране конкурентное преимущество в торговых войнах. И теперь ФРС готова использовать весь спектр инструментов для поддержки потока кредитования домашних хозяйств и предприятий и тем самым содействовать достижению целей максимальной занятости и стабильности цен.

Может показаться, что все эти меры направлены только на оздоровление американской экономики. Но нам прекрасно известно, как малейшие изменения ставки ФРС влияют на процессы в глобальном масштабе, и здесь это прекрасно понимают. Не случайно американский центробанк заявил, что в рамках скоординированного пакета мер глобального уровня Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федрезерв и Нацбанк Швейцарии приняли меры по повышению ликвидности доллара во всем мире на основе существующих соглашений о валютном обмене. Они объявили о скоординированных действиях по усовершенствованию предоставления ликвидности через долларовые своп-линии для снижения цены, которую банки и компании платят за доступ к долларам США. Эта цена резко выросла в последние недели, поскольку пандемия коронавируса напугала инвесторов.