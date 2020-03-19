Азербайджанских чиновников отправили по домам

Отдел информации

Для создания условий для более серьезной защиты от коронавируса для граждан Оперативный штаб при Кабмине принял решение об отправке сотрудников ряда госструктур на внеочередной отпуск с 29 марта по 29 апреля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабмине.

Данное решение носит временный характер и оно принято для более эффективного обеспечения безопасности граждан. Зарплаты граждан, отправляемых на внеочередной отпуск будут выплачены в полном объеме.

«Это решение позволит тысячам граждан более эффективно защитить себя от инфекции», - говорится в сообщении.

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