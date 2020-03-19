Азербайджанских чиновников отправили по домам

Для создания условий для более серьезной защиты от коронавируса для граждан Оперативный штаб при Кабмине принял решение об отправке сотрудников ряда госструктур на внеочередной отпуск с 29 марта по 29 апреля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабмине.

Данное решение носит временный характер и оно принято для более эффективного обеспечения безопасности граждан. Зарплаты граждан, отправляемых на внеочередной отпуск будут выплачены в полном объеме.

«Это решение позволит тысячам граждан более эффективно защитить себя от инфекции», - говорится в сообщении.