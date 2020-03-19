AzeriMed перечислил в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов

Создание на основе указа президента Азербайджанской Республики от 19 марта Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом стало хорошей вестью для коллектива ООО AzeriMed.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью компании, сразу после открытия счета Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом, созданного с целью предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане и призванного служить безопасности населения страны, ООО AzeriMed перечислило туда 200 тысяч манатов.

Руководящий состав и весь коллектив ООО AzeriMed в борьбе с коронавирусом всегда рядом с азербайджанским народом, государством и его руководством.