Нефтяники затягивают пояса

Мировая индустрия нефти и газа сократила инвестиционный бюджет на 31 миллиард долларов на фоне падения цен на сырье в марте 2020 года из-за ценовой войны, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что ценовой шок, а также снижение спроса на сырье из-за коронавируса стали сильнейшим ударом для нефтяников. Так, о сокращении расходов и оптимизации инвестиционных затрат 19 марта объявила российская компания «ЛУКОЙЛ», писал ТАСС. Она планирует снизить траты на 1,5 миллиарда долларов.

Bloomberg сообщил об аналогичных планах другого активного участника нефтяной войны — Саудовской Аравии и ее государственной нефтяной компании Saudi Aramco

19 марта аналогичные планы анонсировал французский гигант Total. Компания в 2020 году собирается сократить инвестиционную программу на 20 процентов, пишет Reuters. На вероятное сокращение капитальных затрат намекнули также американская Exxon Mobil и британская BP, отмечает Bloomberg. По мнению агентства, сокращение не остановится на 31 миллиарде долларов, и нефтяники могут затянуть пояса еще туже.