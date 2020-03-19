Профилактические меры «Азерпочт» по предотвращению коронавируса

Так, в центре по перевозке почты и центрах обслуживания «Шебеке», почтовых филиалах и отделениях ежедневно проводятся дезинфекционные работы. Сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с населением, обеспечиваются медицинскими масками, перчатками и спиртом.

В соответствии с инструкцией Оперативного штаба при Кабинете министров о работе в особом режиме обеспечивается удаленная работа для сотрудников. В отношении сотрудников старше 60 лет и женщин, имеющих на попечении малолетних детей, применяются уступки в рабочем графике.

Центр обслуживания «Шебеке» №1, расположенный по адресу: Баку, улица Узеира Гаджибейли, 36, оказывает услуги гражданам с 09:00 до 17:00. Расположенные в столице и Сумгаите другие центры «Шебеке» и почтовые отделения работают с 10:00 до 16:00, действующие в регионах центральные отделения обслуживания – с 09:00 до 16:00.