США прекратили выдачу виз по всему миру

Госдепартамент США с 20 марта приостанавливает оказание стандартных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США на фоне пандемии COVID-19. Визовые услуги, связанные со срочными и экстренными ситуациями, будут представляться по мере возможности. Для граждан США услуги останутся доступными, сообщает «Коммерсант».

«На фоне возникших во всем мире трудностей, связанных с пандемией COVID-19, Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе во всех американских посольствах и генконсульствах. Посольства и консульства отменят все проводимые на регулярной основе собеседования на получение иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта»,— говорится в заявлении.

Зарубежные представительства постараются возобновить работу как можно скорее, однако конкретных дат назвать пока не могут, отмечается в сообщении Госдепа.