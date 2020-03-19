Siyəzən Broyler перечислил в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом 197 тысяч манатов

Коллектив ОАО Siyəzən Broyler, одного из крупнейших птицеводческих хозяйств страны, с удовлетворением встретил указ президента Азербайджана "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" и создание на основе этого указа Фонда по поддержки борьбы с коронавирусом.

В целях борьбы с новым видом коронавируса коллектив компании принял решение о выделении 197 тысяч манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом и в числе первых перечислил сегодня эти средства на открывшийся счет Фонда.

В ОАО Siyəzən Broyler отметили, что компания в борьбе с общей бедой и в будущем будет рядом с государством и народом и приложит все усилия, чтобы достойно выйти из этого сложного испытания.