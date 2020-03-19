Эльчин Зейналов: «В это сложное время ITALDIZAIN обеспечил финансовую безопасность своих сотрудников»

Мы как страна не стоим особняком от этого процесса. Правительство страны и, в первую очередь, глава государства предпринимают все необходимые меры по обузданию распространения этого вируса. И мы, все граждане этой страны, с пониманием относимся к введению столь необходимых ограничительных мер и всячески содействуем их соблюдению. Поддерживать данные меры должен также частный сектор, а именно бизнес.

Еще два месяца назад никто не мог предположить, что простая вирусная инфекция повергнет города, страны, да что там страны, континенты, весь мир в состояние шока и ступора. Но, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня...

Для оценки влияния ситуации на бизнес представляем вниманию читателей комментарий Эльчина Зейналова, генерального директора компании ITALDIZAIN.

«Вряд ли кто-то вспомнит, что традиционно зеленый и «сладкий» праздник Новруз проходил в такой сложной обстановке. Но праздник остается праздником, и наша задача как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым. Традиционно в преддверие Новруза двери магазинов холдинга ITALDIZAIN не закрывались. Люди спешили подготовиться к празднику, приобрести давно задуманные предметы обихода, купить подарки родным и близким. Но в этом году ситуация с вирусом принуждает их быть более осторожными, и люди более склонны отложить визиты в магазины на потом. И тогда мы решили – мы идем к вам.

ITALDIZAIN наладила систему удаленного приема заказов по телефону, а также бесплатной доставки на дом, чтобы праздник в доме был! При этом следует отметить, что в это сложное время и самому бизнесу непросто. Серьезно снизилась посещаемость магазинов, упал и объем продаж, и обороты, а значит, и доходы бутиков, в которых работают такие же простые люди, которых также не может не волновать сложившаяся ситуация как с эпидемиологической точки зрения, так и с точки зрения беспокойства за будущее.

В первую очередь, ITALDIZAIN обеспечила финансовую безопасность собственных сотрудников. В условиях экономического давления на бизнес в связи с распространением вируса холдинг продолжает выполнять обязательства перед сотрудниками, от благосостояния которых зависит, в первую очередь, благополучие самой компании. Помимо обеспечения штатных выплат, были осуществлены также дополнительные меры. К примеру, сотрудники старше 60 лет, беременные, а также работники, подверженные повышенному риску, были обеспечены со стороны компании бессрочным оплачиваемым отпуском, позволяющим им соблюдать в полной мере рекомендуемую профессионалами самоизоляцию.

Социальная ответственность, ответственность компании за каждого своего клиента и сотрудника всегда являлись приоритетом для холдинга ITALDIZAIN. Нами предприняты все предписанные меры предосторожности. Сотрудники, незадействованные в повседневной работе салонов, были отпущены домой для дистанционной работы. Все работающие сотрудники обеспечены в необходимом количестве предметами личной гигиены, респираторными масками. Во всех магазинах установлены емкости для дезинфекции рук. И да, каждый наш сотрудник по-особому важен для нас.

Компания ITALDIZAIN потратила много сил и времени для профессиональной подготовки каждого из наших коллег. Мы понимаем их беспокойство в это непростое время и хотели бы заверить всех и каждого, независимо от того, где он сегодня трудится – на своем рабочем месте, дома или доставляет заказы нашим клиентам на дом – их социальная безопасность гарантирована. Несмотря на все сложности, их зарплата будет выплачена в полном объеме и в срок. Пусть этот праздник весны будет теплым и светлым для всех, а все тревоги и беспокойства уйдут в прошлое», - заявил Эльчин Зейналов.