Коронавирус «объявил войну» Италии: 627 умерших за сутки

Число жертв коронавируса в Италии за сутки побило новый рекорд - скончались 627 человек, также резко выросло число выздоровевших, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, сообщает РИА Новости.

"За сегодня мы зарегистрировали выздоровления 689 человек, их число достигло 5129", - сказал Боррелли.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы почти 38 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4 670 случаев.

"К сожалению, мы насчитали 627 смертельных исходов. Хочу напомнить, что они скончались с коронавирусом, а не из-за него", - отметил Боррелли.

Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии достигло 4 032.