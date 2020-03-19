ООН назвала самые счастливые страны мира

Рейтинг рассчитывается исходя из уровня ВВП на душу населения, качества работы социальных систем, продолжительности здоровой жизни, щедрости граждан, уровня коррупции и свободы в странах мира. Кроме того, учитывалось мнение самих граждан о том, счастливы ли они.

Финляндия вновь сохранила за собой первое место в рейтинге самых счастливых стран мира. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании экспертов ООН, приуроченном к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

"В Финляндии рост показателей счастья был отмечен с 2015 по 2017 год, и страна с тех пор осталась на этом повышенном уровне. Она занимает самую высокую строчку уже третий год подряд с показателем рейтинга, который значительно опережает другие страны первой десятки", - цититует ТАСС данные доклада.

Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых сервисов и услуг.

В пятерку самых счастливых вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия, а в первую десятку попали Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

В топ-10 самых счастливых городов мира вошли Хельсинки, Орхус (Дания), Веллингтон, Цюрих, Копенгаген, Берген, Осло, Тель-Авив, Стокгольм и Брисбен.

Самыми несчастливыми странами (они в нижней части рейтинга) названы Зимбабве, Южный Судан и Афганистан. Несчастливы, по мнению составителей рейтинга, жители Газы, Саны и Кабула.