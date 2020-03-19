Евросоюз перестал экономить из-за коронавируса

«Отныне правительства государств ЕС смогут давать деньги многим компаниям, которым грозит банкротство. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что всеобщий карантин нужен для победы над коронавирусом, но при этом такая мера оказывает серьезное давление на экономику: «Мы приняли решение сделать нормы предоставления госпомощи в ЕС максимально гибкими, чем когда бы то ни было, чтобы поддержать ваши компании и ваши рабочие места».

Глава ЕК приветствовала решение Европейского центробанка о программе выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму в 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности.