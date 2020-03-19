3 млн евро и 2 млн азн от Паша Холдинг! Компания откликнулась на призыв президента!

В сообщении отмечается, что, несмотря на то что создавшееся чрезвычайное положение, вызванное коронавирусом, влияет на деловую среду в странах, в нынешней ситуации здоровье и безопасность граждан должны быть приоритетом, и все усилия следует направить на победу над этой болезнью.

В большинстве стран принимаются серьезные профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19). Ограничения на поездки между странами, меры социальной изоляции влияют на туризм, бизнес и многие сферы экономики . Об этом говорится в сообщении ООО PASHA Holding.

ООО PASHA Holding, придающее в своей деятельности большое значение безопасности и благополучию своих сотрудников и клиентов, руководствуясь своими обязательствами в рамках корпоративной социальной ответственности, оказывает поддержку предпринимаемым государством мерам. В частности, компания выделила 3 миллиона евро на создание в Азербайджане лаборатории по обнаружению коронавируса, говорится в сообщении.

Учитывая возможный экономический ущерб от COVID-19, PASHA Holding также определился со своими основными целями по ряду вопросов:

внесение в качестве благотворительности 2 миллионов манатов в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева;

в целях поддержки своих сотрудников в текущей ситуации не допускать сокращения рабочих мест в PASHA Holding и во всех компаниях, находящихся в его составе, также необходимо покрыть все связанные с этим расходы;

с тем чтобы поддержать устойчивость бизнеса, предотвратить или минимизировать увольнения на рабочих местах, предоставить скидки по арендной плате за март и апрель месяцы 2020 года арендаторам торговых центров.

В настоящее время совместно с соответствующими государственными органами изучаются инициативы по поддержке заемщиков, и в ближайшее время в этом направлении будут приняты решения, отметили в компании. Ситуация с пандемией будет регулярно отслеживаться, и последующие шаги ООО будут адекватны текущей ситуации, меры по поддержке государства и деловой среды в стране будут продолжены.