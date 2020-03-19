США обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Ложная информация о ситуации с коронавирусом распространяется из России, Ирана и Китая. Об этом в ходе пресс-сконференции заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы точно видели, что эта информация исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — приводит РИА Новости слова Помпео.

По его словам, дезинформация направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19.

Помпео сообщил, что Соединенные Штаты «напрямую связывались» с перечисленными странами с требованием прекратить эти действия.